14. November 2018, 18:29 Uhr Gipfelgespräch Trau deinen Augen nicht!

Seit mehr als 30 Jahren Extrembergsteiger und vielfach ausgezeichneter Fotograf: Der Schweizer Robert Bösch über den Wandel der Bergfotografie, das Glück als Begleiter und Bilder, die lügen.

Interview von Dominik Prantl

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Schweizer Geograf und Bergführer Robert Bösch als freischaffender Fotograf. Er war etliche Male mit Spitzenalpinisten auf extremen Touren und an Achttausendern unterwegs und setzte die Berge für Sportartikelunternehmen und Tourismusverbände in Szene. Zuletzt widmete der 64-Jährige sich der Landschaftsfotografie, die aktuell in der Bildhalle Zürich zu sehen ist. Mit dem Bildband "Mountains" (National Geographic Verlag, 98 Euro) hat er nun die Essenz seines Schaffens vorlegt. Ein Gespräch an einem für Bergsteiger ungewöhnlichen Ort: Böschs Haus am Ägerisee.

Herr Bösch, wann haben Sie zuletzt einen Sonnenuntergang fotografiert?

Das ist ehrlich gesagt so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnere, wann ich das bewusst gemacht hätte.

Sind Sie denn kein Romantiker?

Es geht nicht um Romantik. Nur habe ich das Interesse an der Jagd nach diesen Lichtstimmungen ziemlich verloren, weil es dank Bildbearbeitung beliebig geworden ist. Jeder Sonnenuntergang ist schön. Aber nur ganz selten entsteht eine Wahnsinns-Lichtstimmung. Mit der Digitalfotografie ist die viel einfacher geworden: Ein wenig an der Gradationskurve und der Farbsättigung rumschrauben, und sofort hast du einen absolut spektakulären Sonnenuntergang. Daher sieht man in Magazinen auch viel mehr derart außergewöhnliche Lichtstimmungen als früher.

Von Ihnen stammt der Satz, dass die Kunst als Fotograf darin bestehe, etwas wegzulassen. Muss man als Bergfotograf die Wahrheit manchmal kaschieren?

Das macht man als Fotograf automatisch. Jedes Foto ist ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, zeitlich und räumlich. Darum sind Bilder auch nicht besonders gut dazu geeignet, die Realität zu zeigen. Man kann damit eigentlich gar nicht die Wahrheit erzählen. Das hat auch nichts mit der Qualität eines Bildes zu tun.

Also ist man als Fotograf eine Art Lügner.

Tendenziell ja. Jedenfalls muss man bei der Aussage eines Bildes vorsichtig sein. Die Aussage eines Bildes funktioniert nur zusammen mit der Bildlegende. Sie muss ehrlich sein. Die Bildlegende hinterfragen wir auch, weil wir da sofort denken: Das hat einer geschrieben. Beim Bild hingegen: Wir sehen's ja. Und dem, was wir sehen, trauen wir gerne blind.

Geben Sie ein Beispiel.

Wenn mir eine Zeitschrift den Auftrag gibt, die Berge zivilisiert und überbaut und verschandelt zu fotografieren, weil das thematisiert werden soll, dann fotografiere ich die Alpen so. Ich fotografiere aber am selben Ort in denselben Alpen etwa für Schweiz Tourismus die intakte Bergwelt. Fantastisch, schön, unberührt. Ich wähle den Ausschnitt. Was ist dann richtig?

Wo sehen Sie Ihren Bildband "Mountains" in diesem Spannungsfeld zwischen verschandelten Alpen, intakter Bergwelt und Muskelspielen an der Wand?

Die Aufnahmen darin sollen in der Gesamtheit ein Bild der Berge geben. Ich habe keine politische Botschaft. Ich wollte auch nichts über den Zustand der Berge aussagen. Ich war mehr als 30 Jahre lang ein Bildersuchender, und ich bin mit diesen Bildern zurückgekommen.

Der Band enthält am Ende den Hinweis, dass Fotos nicht am Rechner nachgearbeitet und Ausschnitte nicht verändert wurden. Braucht es heute so eine Art persönlichen Kodex der Landschaftsfotografie?

‹ › Wie eine Spinne: Ueli Steck, der 2017 bei einer Trainingstour am Nuptse unweit des Mount Everest tödlich verunglückte, am Séracabbruch beim Jungfraujoch in den Berner Alpen. Bild: Boesch Robert; Robert Boesch

‹ › Im Fluss: Thomas Regenmoser kämpft sich auf der Reuss durch die Schöllenenschlucht in den Urner Alpen. Bild: Robert Boesch

‹ › Schattenfahrer: Der Freerider Anselm Tscharner vor der beleuchteten Scioragruppe im Bergell. Bild: Robert Boesch

‹ › Nebelberg: Der Piz Roseg im Bernina Gebiet in Graubünden zeigt sich an manchen Tagen etwas bedeckt. Bild: Robert Bösch

‹ › Schotterradler: Harald Philipp rumpelt über die Seitenmoräne des Vadrettin da Tschiervo im Berninagebiet. Bild: Robert Boesch

‹ › In der Umlaufbahn: Ueli Kerstenholz fliegt nicht etwa um den Mond, sondern mit seinem Gleitschirm unterhalb des Tschingelgrats in den Berner Alpen. Bild: Robert Boesch Wird geladen ...

Vielleicht. Für mich ist die Spielregel: Das Bild soll in dem Moment entstehen, wenn ich auf den Auslöser drücke, nicht am Computer. Würde ich Bildinhalt und Ausschnitt der Bilder im Nachhinein verändern, wird das uferlos. Ich kann dann etwas Saugutes entstehen lassen, das ich im Moment des Fotografierens nicht geschafft habe. Wenn ich aber akzeptiere, dass ich es oft genug vergeige, dann bleibt das Fotografieren für mich spannend.

Das ist eine persönliche Regel.

Das ist eine persönliche Regel, wobei es vielleicht wert wäre, sie zu diskutieren. Es gibt eindeutig Bilder, die nichts mit Fotografieren zu tun haben, sondern mit Bildkreation. So verliert die Moment-Fotografie aber an Wertigkeit, wenn der Betrachter nicht mehr denkt: Wow, da hat jemand den richtigen Moment erwischt, sondern: Das wurde eh am Computer gemacht.

Magazine und Zeitungen zahlen schlecht, Onlinemedien oft gar nicht, und die Digitalfotografie macht heute aus jedem Knipser einen Fotografen. Lohnt sich Outdoorfotografie überhaupt noch?

Moment, die Digitalisierung macht nicht aus jedem Knipser einen Fotografen. Die Knipser sind immer noch Knipser. Es ist heute nur viel einfacher, ein guter Fotograf zu werden und als solcher Fuß zu fassen. Dadurch ist der Markt viel enger geworden. Als Auftraggeber kann man es sich auch viel eher leisten, einen weniger erfahrenen Fotografen zu nehmen, weil du in der Postproduktion mehr retten kannst. Das drückt auf die Preise. Andererseits gab es vor meiner Zeit gar nicht die Option, als Outdoorfotograf überhaupt Geld zu verdienen. Zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich kann heute jedenfalls gut davon leben.

Hat sich die Berg- und Outdoorfotografie durch die Digitalisierung stärker verändert als andere Bereiche der Fotografie?

Das kann ich nicht beurteilen. Was man aber festhalten muss: Die Veränderung im Bereich der Bergfotografie hat schon früher eingesetzt, und sie kam in zwei Schritten. Der erste Schritt, der die Alpin- und Outdoorfotografie wirklich geprägt hat, erfolgte mit der Entstehung des Outdoormarktes. Plötzlich gab es Hersteller mit genügend Geld fürs Sponsoring und damit Athleten, die mit Fotografen zusammenarbeiten wollten. Das hat das Level der Bergfotografie nach oben gesetzt. Der zweite Schritt war die Digitalisierung, die das Fotografieren so viel einfacher macht.

Haben diese Entwicklungen auch Einfluss auf den Alpinismus?

Durch das Sponsoring ist das Interesse sehr viel größer, eine Bergbesteigung danach auszusuchen, wie sie sich in Szene setzen lässt. Eine nicht ganz so herausragende Leistung profitiert sehr wohl von gutem Bildmaterial. Bilder können ja auch nicht beweisen, wie schwierig es wirklich war. Hingegen ist eine alpinistisch absolute Spitzenleistung nicht auf Bildmaterial und erst recht nicht auf gutes Bildmaterial angewiesen. Es ist ohnehin so: Je mehr du dich am Limit bewegst, desto weniger ist es möglich, an gute Bilder zu denken.

Merkwürdig, dass wir das sagen müssen: Aber mit Bildern wirkt auch eine alpinistische Spitzenleistung sehr viel besser.

Von den großen Geschichten des Alpinismus' - ob die Erstbesteigungen von Eiger-Nordwand, Everest oder sehr viel später der Rupalwand am Nanga Parbat - gibt es kaum gescheite Bilder. Die brauchst du auch nicht, wenn du eine wirklich gute Geschichte zu erzählen hast. Trotzdem ist es für die Vermarktung natürlich schön, wenn du passendes Bildmaterial hast.

Robert Bösch ist selbst ein sehr guter Kletterer, so gelingen ihm besonders spektakuläre Bilder. (Foto: Lukas Pitsch)

Von dem 2017 gestorbenen Extrembergsteiger Ueli Steck, der oft am Limit unterwegs war und dem Sie Ihren Bildband widmen, haben Sie beispielsweise die Bilder seiner Speedbegehung in der Eigernordwand gemacht. Wie muss man sich das vorstellen?

Wir haben die Begehung für die Bilder nachgestellt. Das ist zwar ein Dilemma, weil die Verhältnisse vielleicht anders aussehen, für mich aber noch immer die sauberste Variante. Denn in dem Moment, in dem ein Alpinist Fotografen oder Kameraleute mitnimmt und nicht mehr alleine unterwegs ist, macht das eine Besteigung einfacher. Und es ist die richtige Reihenfolge: Erst die Leistung, dann die Vermarktung.

Sie selbst sagten einmal, Sie seien früher "süchtig nach dem Bergsteigen" gewesen. Wie wichtig ist es in Ihrem Job, dass Sie selbst Alpinist sind?

Wenn du Tennis oder Fußball fotografierst, dann musst du kein Tennis- oder Fußballspieler sein. Aber wenn du in der Eigernordwand Bilder machen willst und drei Bergführer brauchst, die dich irgendwie reinbringen und rausholen, funktioniert das nicht. Und gerade so, wie ich in den letzten Jahren zum Beispiel mit Ueli Steck am Eiger unterwegs war, ging das nur, weil ich mich in dem Gelände routiniert und effizient bewegen konnte.

Viele Bergsteiger haben, kaum dass sie am Gipfel sind, schon das neue Ziel im Kopf. Lässt sich diese Rastlosigkeit mit der Fotografie überhaupt vereinbaren?

Für mich ist es etwas ganz anderes, ob ich als Fotograf oder als Alpinist in den Bergen unterwegs bin. Wenn ich, und jetzt spreche ich eher von früher, als Alpinist eine Tour geplant habe, da war mir klar: Ich exponiere mich, ich gehe ans Limit, da habe ich Angst davor. Da geht es darum, die Route zu klettern und gesund zurückzukommen. Auch wenn ich meine kleine Kamera dabei gehabt habe, war da ein ganz anderer Teil meines Ichs engagiert.

Und als Fotograf?

Als Fotograf dreht sich alles um Bilder. Es geht mir nicht um Abenteuer oder Gefahr. Mir ist dann auch der Aufwand egal. Ich überlege, wie ich es organisieren muss, damit ich hoffentlich zu gutem Bildmaterial komme - und gleichzeitig das Risiko möglichst weglasse.

Wie groß ist denn das Risiko als Fotograf in den Bergen?

Es ist eine Illusion zu glauben, man könnte das Risiko am Berg auf null herunterschrauben. Und es gehört auch etwas Glück dazu, dass ich nie einen schweren Unfall beim Fotografieren erleben musste. Ich habe aber immer gebremst, ein Risiko einzugehen. Der Kajakfahrer Severin Häberling meinte neulich, es habe ihm viel Druck genommen, als ich sagte: Fahre nichts, was du nicht fahren würdest, wenn ich nicht dabei wäre.

Entsprechend Ihrer alpinistischen Maxime: Handle stets so, dass du das Glück nicht brauchst.

Das ist vor allem auf das Bergsteigen bezogen, bei dem man sich ja sehr bewusst mit den Risiken auseinandersetzt und versucht, vernünftig zu handeln. Aber jeder Alpinist, der lange lebt, hat ein paar Mal grausam Glück gehabt. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, gibt es auch ein paar Momente, von denen ich genau weiß: Das hätte anders ausgehen können.