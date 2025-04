Im Abruzzen-Dorf Manoppello wird ein Schleier verehrt, der das Schweißtuch der Veronika sein soll. Was es damit auf sich hat.

Von Rudolf von Bitter

Die Frage, wie Jesus ausgesehen haben mag, treibt gläubige Christen seit Jahrhunderten um. In einem Dorf in den Abruzzen glaubt man, der Lösung nahe zu sein: Dort wird der sogenannte „Schleier von Manoppello“, auch „Volto Santo“, verehrt als Reliquie, als Gegenstand, der in Berührung gekommen sein soll mit dem gekreuzigten Jesus. Und dort ist man sich auch sicher, dass dieser Schleier identisch ist mit dem rätselhaften „Schweißtuch der Veronika“. Viele Legenden ranken sich um das sogenannte Schweißtuch.