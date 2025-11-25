Es war die beliebteste Nummer in den Kuriositätenkabinetten der Jahrmärkte und Schaubuden der Jahrhundertwende vor dem Ersten Weltkrieg: die „Dame ohne Unterleib“. Meist war es ein einfacher Illusionstrick, bei dem mit schwarzem Samt, Spiegel- und Lichteffekten verschleiert wurde, dass der Körper einer schönen jungen Frau auf einer Art Schaukel so weggedreht war, dass allein ein lebender Oberkörper präsentiert werden konnte.
Antonia Matt wurde ohne Beine und Füße geboren und hatte eine schwere Kindheit. Später wurde sie erfolgreich und führte ein selbstbestimmtes Leben. Wie gelang ihr das?
Von Josef Schnelle
