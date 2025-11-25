Es war die beliebteste Nummer in den Kuriositätenkabinetten der Jahrmärkte und Schaubuden der Jahrhundertwende vor dem Ersten Weltkrieg: die „Dame ohne Unterleib“. Meist war es ein einfacher Illusionstrick, bei dem mit schwarzem Samt, Spiegel- und Lichteffekten verschleiert wurde, dass der Körper einer schönen jungen Frau auf einer Art Schaukel so weggedreht war, dass allein ein lebender Oberkörper präsentiert werden konnte.