Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDer Geisterfotograf

Lesezeit: 4 Min.

Mary Todd Lincoln, hinter ihr der „Geist“ ihres durch ein Attentat getöteten Mannes, US-Präsident Abraham Lincoln.
Mary Todd Lincoln, hinter ihr der „Geist“ ihres durch ein Attentat getöteten Mannes, US-Präsident Abraham Lincoln. (Foto: public domain)

William H. Mumler fertigte Fotos, auf denen die Schemen Verstorbener zu sehen waren. Wie konnte er damit durchkommen?

Von Volker Bernhard

Die Suche nach dem Geist in der Maschine hat wieder Hochkonjunktur. Durch jedes zusehends geschmeidigere Gespräch mit einer sogenannten künstlichen Intelligenz wächst der Glaube, dass dort ein gar nicht so unvitaler Geist spreche. Ray Kurzweil, Computerpionier und Chefphilosoph von Google, ließ schon vor Jahren das gesamte vorliegende Material seines verstorbenen Vaters digitalisieren, um ihn als KI wiederauferstehen zu lassen: Hallo, Papa!

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Warum explodierte die „Hindenburg“?

War es ein winziges Leck in der Außenhaut? Und woher kam der Funke, der das Luftschiff explodieren ließ? Noch immer wirft der tragische Absturz Fragen auf.

SZ PlusVon Josef Schnelle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite