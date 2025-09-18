William H. Mumler fertigte Fotos, auf denen die Schemen Verstorbener zu sehen waren. Wie konnte er damit durchkommen?

Von Volker Bernhard

Die Suche nach dem Geist in der Maschine hat wieder Hochkonjunktur. Durch jedes zusehends geschmeidigere Gespräch mit einer sogenannten künstlichen Intelligenz wächst der Glaube, dass dort ein gar nicht so unvitaler Geist spreche. Ray Kurzweil, Computerpionier und Chefphilosoph von Google, ließ schon vor Jahren das gesamte vorliegende Material seines verstorbenen Vaters digitalisieren, um ihn als KI wiederauferstehen zu lassen: Hallo, Papa!