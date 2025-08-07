Eine Legende besagt, dass im größten See Italiens ein Ungetüm namens Bennie lebt. Was es damit auf sich haben könnte.

Von Francesca Polistina

Die Wurzeln dieser Legende liegen dort, wo die Wurzeln aller Legenden liegen, nämlich im Unklaren. Die ersten Sichtungen gibt es offenbar im Mittelalter. Oder vielleicht in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Oder doch in den Sechzigern – keiner weiß das so richtig. Jedenfalls ist das Monster des Gardasees irgendwann da und verhält sich wie viele seiner Kollegen: Es verschwindet für Jahre und taucht dann plötzlich wieder auf – zumindest in den Köpfen der Menschen. Wer es gesehen zu haben glaubt, bemüht sich, es so ausführlich wie möglich zu beschreiben. Mal hat es einen großen Bauch und einen Walfischkopf, mal sieht es aus wie eine riesige Schlange, mal ist es 15 Meter lang, mal nur sieben Meter. Nur in einer Sache scheint man sich einig zu sein: Es ist ein gutes Wesen.