Von Jochen Müssig, Puegnago

"Schau mal her!", ruft Giacomo: "Was ist das denn?" Kollege Renato zuckt mit den Achseln und sagt: "Weiß nicht. Komm, mach weiter!" So oder so ähnlich hatte es sich vor zwei Jahren zugetragen, als Giacomo und Renato, zwei von einem guten Dutzend Arbeitern, in der Nähe von Polpenazze beim Anpflanzen neuer Rebstöcke auf die komplett erhaltenen Grundrisse einer römischen Villa stießen, die nach heutigen Schätzungen knapp 2000 Jahre alt sein dürfte.