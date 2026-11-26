Der Gardasee als luxuriöses Winterreiseziel? Die Idee ist nicht ganz neu, nur erinnert sich heute kaum noch jemand daran, dass der Tourismus an Italiens größtem See einst im Winter begann. In Riva del Garda und an der Riviera Gardone entstanden Ende des 19. Jahrhunderts Luftkurorte mit Sanatorien und Grand Hotels, wohin es viele Gäste aus den kälteren Gefilden Europas zog. Eine Klientel, die vor allem die milden Winter am Lago schätzte, um daheim der feuchten Kälte und den kaum beheizbaren Wohnungen zu entfliehen. Der Gardasee versprach schon damals Balsam für die Seele und einen Ort, an dem man ungestört philosophieren und neue Denkweisen entwickeln konnte. Schnell wurde der See zum bevorzugten Treffpunkt der geistigen Elite Europas, darunter Heinrich und Thomas Mann, Sigmund Freud, Franz Kafka, Christian Morgenstern, Paul Heyse oder Gustav Klimt.