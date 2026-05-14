Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDer Prunk von Babylon

Lesezeit: 4 Min.

So könnten sie ausgesehen haben, die legendären babylonischen Bauwerke.
So könnten sie ausgesehen haben, die legendären babylonischen Bauwerke. imago stock&people

Die Hängenden Gärten der Semiramis gehören zu den sieben Weltwundern der Antike. Und doch ist unklar, ob es sie überhaupt je gab.

Von Leon Frei

Wer sich ab und an durch die Kaufingerstraße in München schiebt, träumt sich vielleicht an diese Oase, die sich etwas abseits der belebten Einkaufsmeile befindet: den Garten im rechteckigen Innenhof des Joseph-Pschorr-Hauses. Er verläuft in Stufen nach oben, wie ein kubistisches Öko-Amphitheater, in dem Bäume und Pflanzen ihresgleichen in der Mitte beim Wachsen anfeuern können.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Hit ohne Autor

Das Lied „Greensleeves“ ist seit Jahrhunderten populär. Es ranken sich wilde Theorien darum, wer es komponiert hat.

SZ PlusVon Florian Welle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite