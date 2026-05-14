Wer sich ab und an durch die Kaufingerstraße in München schiebt, träumt sich vielleicht an diese Oase, die sich etwas abseits der belebten Einkaufsmeile befindet: den Garten im rechteckigen Innenhof des Joseph-Pschorr-Hauses. Er verläuft in Stufen nach oben, wie ein kubistisches Öko-Amphitheater, in dem Bäume und Pflanzen ihresgleichen in der Mitte beim Wachsen anfeuern können.
Dem Geheimnis auf der SpurDer Prunk von Babylon
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Die Hängenden Gärten der Semiramis gehören zu den sieben Weltwundern der Antike. Und doch ist unklar, ob es sie überhaupt je gab.
Von Leon Frei
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