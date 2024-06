Die Reise ist schon lange gebucht - und dann gerät der Reiseveranstalter in Zahlungsschwierigkeiten. Das erleben gerade Kunden des drittgrößten Reiseanbieters Deutschlands, FTI. Noch nicht begonnene Reisen werden nach Unternehmensangaben voraussichtlich von Dienstag an nicht mehr oder nur teilweise möglich sein. Für Kunden des Unternehmens wurde eine Informationsseite eingerichtet. Was grundsätzlich in solchen Fällen gilt, hat die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zusammengestellt.