15. Mai 2019, 19:01 Uhr Frisch bezogen Spa muss sein

Und in der Ferne der See: Der Dachpool des Penthouses ist einer der Entspannungsbereiche des Hotels.

Das neue Hotel Quellenhof in Lazise am Gardasee hat keinen Uferzugang, setzt aber dennoch ganz auf Wasser.

Von Ingrid Brunner

Der Blick auf den See erschließt sich nicht auf Anhieb. Weshalb eine Familie aus Wien sich gleich nach der Ankunft mit dem Hotelshuttle ans Wasser bringen lässt. Doch vom Infinitypool oder von der Terrasse des Restaurants schaut man auf den Gardasee hinab und sieht bei klarem Wetter das Westufer und die dahinterliegende Bergkette. Auch wenn das Ende März eröffnete Hotel Quellenhof Lazise keinen Uferzugang hat, sind der See, das Wasser, die Wellen durchweg stilprägend im Haus, sei es in der Lobby, im Spa oder in den Suiten - gewöhnliche Zimmer gibt es nicht. Ein Naturbadeteich, beheizte Außenpools, eine Riesenwasserrutsche für Kinder, Wasserfälle, Jacuzzis und Privatpools bieten Badeoptionen, wie anspruchsvolle Gäste sie von einem Fünf-Sterne-Haus erwarten, sprich: Man kann auf jede nur erdenkliche Weise nass werden, ohne dabei ein Bad in der Menge nehmen zu müssen. Für Ruhe sorgen zudem zwei getrennte Saunabereiche: ein textilfreier ausschließlich für Erwachsene und ein Familienspa, in dem Badekleidung vorgeschrieben ist. Kinder sind als Gäste ausdrücklich willkommen.

Beim Gesichtspeeling kommt ein Mikro-Wasserstrahl zum Einsatz - das hat seinen Preis

Es gibt einige, aber nicht allzu viele Fünf-Sterne-Hotels rund um den Gardasee. Eigner des neuen Luxushotels ist die Südtiroler Hoteliersfamilie Dorfer, die den gleichnamigen Quellenhof im Passeiertal betreibt. "Eine zweite Residenz am Gardasee, diesen Wunsch haben viele unserer Südtiroler Gäste geäußert", sagt Stefan Margesin, der erst 27 Jahre alte Hoteldirektor. Dem Wunsch wurde entsprochen: "14 Monate Bauzeit - das ist Highspeedbauen", sagt Margesin. So füllt sich das neue Hotel fast von selbst, mit Stammgästen aus dem Passeiertal. Nachfrage scheint jedenfalls vorhanden zu sein. Seit der Eröffnung sei das Hotel ausgebucht, sagt Margesin. Er rechnet damit, dass dies bis zum Ende der Sommersaison so bleiben wird.

Im Moment schaut man vom Restaurant aus noch auf eine Baustelle: Ein Zimmertrakt für Hotelangestellte wird noch fertiggestellt, die Arbeiten laufen rund um die Uhr. Im Juli, hofft man, werde er bezugsfähig sein. Stiller wird es aber erst, wenn auch das Brummen der Hochleistungsgeneratoren verstummt, die den Quellenhof derzeit noch mit Strom versorgen. Kurioserweise warten die Hotelbetreiber noch immer darauf, ans öffentliche Stromnetz angeschlossen zu werden. Margesin verdreht ungeduldig die Augen, in seiner Heimat Südtirol wäre das nicht passiert, meint er. Die vorwiegend italienschen Gäste scheint das Geräusch nicht zu stören. Aber wie wohl lärmempfindliche Deutsche reagieren werden?

Viel Stein, dazu modernes Holzdesign, Glas, ein wenig Sichtbeton, gerade Linien: Der Bau, entworfen von den Architekten Marx / Ladurner aus Schlanders in Südtirol, mutet an wie ein Sommerhotel. Ein Sommerhotel in Italien - dafür sorgen die Außenbereiche, Freisitze, Liegewiesen zwischen Palmen, eine italienische Gartenlandschaft mit Oleander, Pinien und Oliven. Bei Regen und Wind dürfte es freilich ein wenig ungemütlich sein, im Bademantel über Außenbalkone aufs Zimmer zu gehen. Es muss sich noch zeigen, ob das Haus auch im Winter attraktiv ist für Gäste.

Was die Dimensionen angeht, unterscheidet es sich mit seinen nur 58 Suiten wohltuend vom Stammhaus im Passeiertal, wo die Eigner ein ganzes Hoteldorf, unter anderem mit Tennisplätzen, Reitschule, Golfplatz und eigener, untertunnelter Abfahrt von der Staatsstraße hingestellt haben. Ein Mitarbeiter, der beide Häuser kennt, findet, dass sich die Dimensionen des neuen Hotels mehr am menschlichen Maß orientieren. Doch auch wenn in Lazise kein zweiter Quellenhof in geschrumpfter Form entstanden ist: Das Konzept ist das gleiche. "Die Gäste erwarten die bekannte Mischung aus Wellness, Aktivurlaub, Sport, hochwertigem Ambiente und gehobener Küche", sagt Hoteldirektor Margesin.

Man will unverwechselbar sein, weshalb der neapolitanische Barchef für die Getränkekarte der rund um die Uhr geöffneten Bar eigene, von der Region inspirierte Cocktails entwickelt hat. Etwa den Quellenhof Spritz mit Bergamottelikör und Zitrone. Oder den Kindercocktail Darth Vader im schwarzen Darth-Vader-Glas. In der Sauna schwitzen die Gäste bei Show-Aufgüssen mit Lightshow, Musik und dazu passend verkleideten Saunameistern, was auch im Stammhaus im Passeiertal angeboten wird. Im Fitnessstudio kann man nicht nur an Geräten Fett verbrennen und Muskeln aufbauen, sondern mit Bodega-Yoga, einer Kombination aus Ganzkörpertraining und Vinyasa-Power-Yoga, den Körper formen. Passend dazu bietet der Onda Spa viele Anwendungen zur Verschönerung des Gesichts. Zum Beispiel mit der neuartigen Jet-Peel-Methode: Sie verheißt mittels eines Mikro-Wasserstrahls "ein Lifting ohne Botox", wie Spa-Chefin Carina erklärt. Versteht sich, dass derlei Selbstoptimierung ihren Preis hat. Das Jet-Peeling kostet 189 Euro für die einzelne Gesichtsbehandlung und 1098 Euro für eine Runderneuerung in drei Sitzungen für Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände.

Für weniger Geld kann man im Shop die hauseigenen Kosmetikprodukte erstehen. Sie liegen auch in den Bädern aus, wo smarte Spiegel mittels Sensoren die Helligkeit regeln, beschlagene Oberflächen beheizen und ein Bluetooth-Interface die eigene Musik vom Handy spielt. Klar, dass ein Luxushotel im Land der Bella Figura alles aufbietet, damit die Gäste gut aussehen - ob beim Abendcocktail oder im Restaurant.

Und der See? Ach ja, den gibt es auch noch. Zum Beispiel als dekorative Tapete in der Suite Giardino, wo eine Gardaseelandschaft wie ein riesiges Aquarell die gesamte Wand einnimmt. Wem das nicht genügt: Warum nicht mal flanieren auf der Promenade in Lazise, auf ein Eis?

Die Nacht im Quellenhof Lazise kostet ab 215 Euro p. P. mit Halbpension. Das Package Mountain & Lake bietet je vier Nächte im Quellenhof Passeier / Südtirol und im Quellenhof Lazise ab 1600 Euro p. P. mit Halbpension, www.quellenhof-lazise.it