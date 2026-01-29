„Geheim Gefäß! Orakelsprüche spendend,/ Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten?/ Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend/ Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen,/ Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend./ Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,/ Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare?/ Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen,/Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre.“
Dem Geheimnis auf der SpurSchillers Verschwinden
Zwar gibt es eine Totenmaske des Dichters. Aber seine Gebeine sind unauffindbar. Ist wenigstens der Schädel, über den Goethe sogar ein Gedicht geschrieben hat, der echte?
