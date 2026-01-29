„Geheim Gefäß! Orakelsprüche spendend,/ Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten?/ Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend/ Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen,/ Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend./ Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,/ Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare?/ Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen,/Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre.“