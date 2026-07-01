Man hat schon viel Grauenvolles aus den Folterkammern der Vergangenheit gehört: Daumen- und Beinschrauben, dornenbewehrter Halskragen oder die Streckbank, auf der durch das Spannen von Gliedmaßen mit einer Winde die Gelenke schmerzhaft überdehnt oder gar ausgerenkt wurden. Doch kein anderes Folterinstrument gilt so sehr als Inbegriff mittelalterlicher Grausamkeit wie jener metallene oder hölzerne Hohlkörper in Frauengestalt, der mit nach innen gerichteten Spitzen bestückt ist. Der Delinquent soll darin eingeschlossen worden sein, um von den Dolchen durchbohrt zu werden. Der Name dieses Albtraums: Eiserne Jungfrau.