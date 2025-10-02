Am 27. August 1908 öffnete der Himmel seine Schleusen und brachte dem Ort Folsom im Norden von New Mexico Tod und Zerstörung. 17 Menschen verloren ihr Leben, als das in einem Tal unweit des Dry Cimarron River gelegene Städtchen in der Nacht Opfer der Wassermassen wurde. Wenige Tage später ließ die Zeitung La Epoca ihre Leser wissen, dass es sich bei der Naturkatastrophe um „the most destructive flood“, die verheerendste Flut gehandelt habe, von der die Einwohner jemals heimgesucht wurden.
Dem Geheimnis auf der SpurEin Cowboy als Archäologe
George McJunkin, Sohn ehemaliger Sklaven, machte eine spektakuläre Entdeckung. Aber warum wollte niemand etwas davon wissen?
Von Florian Welle
