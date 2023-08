Von Irene Helmes

Besser wird's nicht, was Liegeplätze betrifft. Unter strahlend blauem Himmel erhebt sich die Skyline von Rotterdam mit all dem, was ihr Beinamen wie "Manhattan an der Maas" einbringt. An Land sind es nur wenige Hundert Meter zu der futuristischen Markthalle oder den Kubushäusern von Piet Blom. Das wahre Objekt der Begierde aber schimmert türkisfarben, misst 21 Quadratmeter und ist 1,30 Meter tief. "Darf ich noch ein bisschen baden?", fleht das Stimmchen zwischen den Schwimmflügeln.