Der Blick vom Achterdeck auf die Donau: Buchungen für Flusskreuzfahrten ziehen wieder an, auch weil die eher ältere Klientel bereits durchgeimpft ist.

Kreuzfahrten auf Rhein, Main oder Donau sind wieder gefragt - und locken auch Gäste an, die normalerweise auf großen Dampfern im Mittelmeer reisen. Doch das Problem sind die unterschiedlichen Vorschriften in den Bundesländern. Was Passagiere beachten müssen.