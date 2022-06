Von Eva Dignös

Der Lufthansa-Chef hatte schon mal vorgebaut: Er fürchte, dass er sich im Sommer noch manches Mal bei den Passagieren werde entschuldigen müssen, sagte Carsten Spohr unlängst. Da hatte die Airline gerade zu Beginn der Osterferien am Flughafen Frankfurt mehr als 100 Flüge gestrichen, aus Sorge vor einem für das Abfertigungs- und Sicherheitspersonal nicht mehr zu bewältigenden Andrang. Lange Schlangen gab es trotzdem - nicht nur in Frankfurt. Und für den Ferienmonat Juli nimmt Lufthansa nun sogar 900 Flüge aus dem System, wie am Mittwoch bekannt wurde. Betroffen sind innerdeutsche und europäische Verbindungen an den Wochenenden an den Airports Frankfurt und München. Eurowings annulliert für Juli ebenfalls Hunderte Flüge.