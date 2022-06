Flieger verspätet oder annulliert - was tun?

Der Sonne entgegen: Bis sie in den Urlaub abheben können, werden Flugreisende in diesem Sommer oft viel Geduld aufbringen müssen.

Die Urlauber fliegen wieder in den Süden. Aber viele Flughäfen und Airlines können den Ansturm kaum bewältigen. Welche Rechte Passagiere haben.

Von Eva Dignös

Der Lufthansa-Chef baut schon mal vor: Er fürchte, dass er sich im Sommer noch manches Mal bei den Passagieren werde entschuldigen müssen, sagte Carsten Spohr unlängst. Da hatte die Airline gerade zu Beginn der Osterferien am Flughafen Frankfurt mehr als 100 Flüge gestrichen, aus Sorge vor einem für das Abfertigungs- und Sicherheitspersonal nicht mehr zu bewältigenden Andrang. Lange Schlangen gab es trotzdem - nicht nur in Frankfurt: Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn müssen Passagiere derzeit viel Geduld haben.