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Streiks bei der LufthansaWas Flugreisende jetzt wissen müssen

Lesezeit: 4 Min.

Was tun, wenn der geplante Flug gestrichen wird? Passagiere haben in so einem Fall klar definierte Rechte.
Was tun, wenn der geplante Flug gestrichen wird? Passagiere haben in so einem Fall klar definierte Rechte. Thomas Banneyer/dpa

Das Kabinenpersonal der Lufthansa ist am Freitag zum Streik aufgerufen, viele Flüge werden ausfallen. Welche Rechte Passagiere bei Annullierungen und Verspätungen haben.

Von Eva Dignös

Vor allem auf die Flughäfen in Frankfurt und München wird sich der Streik auswirken, zu dem die Flugbegleitergewerkschaft Ufo für Freitag, 10. April, von 00.01 Uhr bis 22 Uhr aufgerufen hat. Dort sollen alle Abflüge der Lufthansa bestreikt werden. Zudem sind Arbeitsniederlegungen bei der Zubringergesellschaft Cityline an den Airports Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover zu erwarten.

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