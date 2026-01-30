London-Heathrow, neben Istanbul-Airport der Flughafen mit den meisten Passagieren in Europa, lockert seine Regelungen für Flüssigkeiten im Handgepäck deutlich. Reisende dürfen die Sicherheitskontrolle fortan mit Behältern passieren, die bis zu zwei Liter fassen. Damit endet in Heathrow eine Beschränkung, die dort seit 20 Jahren galt und an den meisten Flughäfen weltweit nach wie vor gilt: Bekanntermaßen dürfen Reisende Flüssigkeiten im Handgepäck nur in Behältern mit einem Fassungsvermögen von maximal 100 Millilitern mitführen, in einem transparenten, wiederverschließbaren Beutel mit höchstens einem Liter Volumen. Die EU, zu der das Vereinigte Königreich damals noch gehörte, hatte nach einem in Großbritannien vereitelten Anschlagsplan 2006 die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck stark begrenzt, viele weitere Länder haben diese Regelung übernommen. Dadurch soll verhindert werden, dass flüssiger Sprengstoff oder Komponenten davon an Bord geschmuggelt werden.