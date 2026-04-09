Vor allem auf die Flughäfen in Frankfurt und München wird sich der Streik auswirken, zu dem die Flugbegleitergewerkschaft Ufo für Freitag, 10. April, von 00.01 Uhr bis 22 Uhr aufgerufen hat. Dort sollen alle Abflüge der Lufthansa bestreikt werden. Zudem sind Arbeitsniederlegungen bei der Zubringergesellschaft Cityline an den Airports Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover zu erwarten.
Streiks bei der LufthansaWas Flugreisende jetzt wissen müssen
Lesezeit: 4 Min.
Das Kabinenpersonal der Lufthansa ist am Freitag zum Streik aufgerufen, viele Flüge werden ausfallen. Welche Rechte Passagiere bei Annullierungen und Verspätungen haben.
Von Eva Dignös
Tipps für Urlaub mit dem Nachtzug:Noch besser schlafen auf Rädern
Das Nachtzug-Netz in Europa wird immer dichter - und so manche Strecke ist für Urlauber besonders attraktiv. Empfehlungen und Neuerungen in unserer interaktiven Karte.
Lesen Sie mehr zum Thema