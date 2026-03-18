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TourismusWas der Krieg in Nahost für Reisende verändert

Lesezeit: 5 Min.

Die Playa de Palma auf Mallorca hat jedes Jahr Hochsaison, in diesem Jahr könnte sie als Ausweichziel sogar noch mehr Interesse erwecken.
Die Playa de Palma auf Mallorca hat jedes Jahr Hochsaison, in diesem Jahr könnte sie als Ausweichziel sogar noch mehr Interesse erwecken. imago stock/IMAGO/Chris Emil Janen

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