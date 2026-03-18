Kann und sollte man derzeit über die Nahost-Flughäfen fliegen?
TourismusWas der Krieg in Nahost für Reisende verändert
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Kann man noch über die arabische Halbinsel fliegen? Wie teuer werden Flüge in den kommenden Wochen und Monaten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Hans Gasser und Irene Helmes
Singapur:Asiens grünes Drehkreuz
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