Von Tim Uhlendorf

Spärlich besetzte Schalter am Check-in, lange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen und teils enorme Probleme bei der Gepäckausgabe - in diesem Sommer mussten Urlauber am Flughafen besonders starke Nerven haben. Vor allem, weil es zu wenig Bodenpersonal gibt, wurden im ersten Halbjahr mehrere Hundert Flüge europaweit gestrichen - und noch ist keine Lösung des Problems ins Sicht. Ein Versuch, Mitarbeiter in der Türkei anzuwerben, scheiterte. Die Bemühungen vieler Flughäfen, durch den Ausbau des Self-Check-in oder Erleichterungen bei der Gepäckaufgabe bereits am Vortag die Abläufe flüssiger zu gestalten, erwiesen sich ebenfalls als unzureichend. Der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) geht nun einen anderen Weg: Künftig kann man dort Zeitslots für den Weg durch die Sicherheitskontrolle buchen. Ein neuer Ansatz, der laut eigenen Angaben in dieser Form noch noch an keinem anderen europäischen Airport praktiziert wird.