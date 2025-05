Spesenritter nannte man solche Menschen früher. Das war zu einer Zeit, als man seine Auslagen noch in D-Mark erstattet bekam. Ist also schon eine Weile her. Aber nicht so lange, als dass die Spesenritter, wie das die Bezeichnung nahelegt, allesamt noch zu Pferde unterwegs gewesen wären. Spesenritter haben auf großem Fuß gelebt, und zwar von dem Geld ihrer Firma. Der Chef hat’s bezahlt – und in seinem Angestellten nicht selten eine Art Raubritter gesehen. Denn manche haben es weidlich ausgenutzt, dass die internen Vorschriften längst nicht so streng waren, wie sie es heute sind. Sie haben auf Geschäftsreisen in teuren Restaurants gespeist, in sehr guten Hotels übernachtet, sind erster Klasse gefahren oder geflogen und haben ein Taxi stets dem öffentlichen Nahverkehr vorgezogen. Auch haben sie für die eine oder andere private Aufwendung einen dienstlichen Zweck ersonnen.