Von Eva Dignös

Der Flieger am Boden, die Reise gecancelt, das Geld - trotzdem weg. Zumindest erst einmal. Denn wer mit dem Flugzeug auf Reisen geht, zahlt dafür in aller Regel im Voraus. Schon bei der Buchung ist der komplette Preis fällig, selbst wenn es erst Monate später losgehen soll. Bei einem Flug in die USA oder nach Thailand mit der ganzen Familie ist das schnell mal eine größere vierstellige Summe. Eine wenig hinterfragte Praxis, bis Corona kam. Als sich im Frühjahr 2020 die Grenzen schlossen und Lockdowns in vielen Ländern das Reisen unmöglich machten, wurden unzählige - bereits bezahlte - Flüge gestrichen.

Die Rechtslage ist in der Europäischen Union eigentlich klar: Wird ein Flug annulliert, dann hat der Passagier einen Anspruch auf Ersatz oder auf die "binnen sieben Tagen zu leistende vollständige Erstattung der Flugscheinkosten", so steht es in der entsprechenden Verordnung. Doch während der Pandemie waren die Airlines schlichtweg nicht mehr in der Lage, so viel Geld binnen kurzer Zeit auszuzahlen. Schon im Mai 2020 summierten sich die Rückzahlungsforderungen allein in Deutschland auf vier Milliarden Euro, rechnete der Deutsche Reiseverband aus.

Telefon-Hotlines waren nicht mehr erreichbar, auf Mails gab es keine Antwort und Online-Formulare, auf denen sich sonst mit ein paar Klicks die entsprechenden Anträge stellen ließen, verschwanden über Nacht von den Webseiten. Bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) gingen 2020 fast 60 Prozent mehr Schlichtungsanträge ein, insgesamt mehr als 41 000 - obwohl in jenem Jahr wegen Corona sehr viel weniger Flüge durchgeführt wurden. Noch immer seien nicht alle Tickets erstattet, berichtet Ronald Schmid, Unternehmenssprecher des Onlineportals Fairplane, das gegen Provision für die Passagiere das Geld bei den Fluggesellschaften einzutreiben versucht. Das gelte vor allem bei Flügen, die nicht direkt bei der Airline, sondern über Vermittlungsportale gebucht wurden: "Die beteiligten Unternehmen schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu."

Die Corona-Krise habe die große Schwäche des ohnehin nicht sonderlich verbraucherfreundlichen Vorkasse-Systems offengelegt, argumentieren Verbraucherschützer. Die Passagiere gewährten den Airlines einen zinslosen Kredit. "Das Prinzip der Vorkasse gleicht einem Strohfeuer, das stets genährt werden muss, um nicht sofort zu verlöschen", sagt Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV). Schon vor einigen Monaten hat der Verband eine Initiative auf den Weg gebracht: Man will erreichen, dass Flüge künftig erst bezahlt werden müssen, wenn es tatsächlich an den Start geht.

Jetzt legt man noch einmal nach: Eine aktuelle Umfrage zeige, dass die Passagiere durchaus bereit wären, dafür auch etwas mehr Geld zu bezahlen. Um knapp vier Prozent müssten die Preise steigen, wenn die Airlines das Geld, das sie sonst über die im Voraus bezahlten Flüge einnehmen, anderweitig beschaffen, in Form von Krediten beispielsweise, so das Ergebnis eines Gutachtens, das der Bundesverband der Verbraucherzentralen bei der Hochschule Luzern in Auftrag gab.

Bei einem 200-Euro-Ticket wäre das ein Aufpreis von acht Euro - und den sind, so das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag des VZBV, auch drei Viertel der Befragten bereit zu zahlen. Lediglich 20 Prozent bevorzugen demnach die billigere Variante mit Vorkasse. "Nach langer Zeit des Wartens nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt die Gelegenheit und buchen vermehrt Flugreisen. Sie sind aber auch vorsichtiger geworden", betont VZBV-Vorstand Müller gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Immer weniger seien bereit, "den Fluggesellschaften monatelang im Voraus einen zinslosen Kredit zu geben".

Juristisch hat die Vorkasse-Praxis den Segen von höchster Instanz. Sie stelle "keine unangemessene Benachteiligung der Fluggäste" dar, entschied der Bundesgerichtshof im Jahr 2016. Deshalb sieht man bei der Lufthansa auch keine Veranlassung, am bisherigen Bezahlverfahren etwas zu ändern. Im Übrigen sei die Vorkasse bei der Deutschen Bahn, im öffentlichen Nahverkehr oder bei Veranstaltungstickets ebenfalls gängige Praxis, argumentiert die Airline. Günstige Frühbuchertarife seien ohne Vorauszahlung "wirtschaftlich gar nicht darstellbar".

Die Vorkasse hat für die Airlines einen weiteren großen Vorteil: Die Auslastung der Flieger ist vorhersehbar. Wer schon bezahlt hat, springt eher nicht kurzfristig noch ab. Dass die Unternehmen für einen wirtschaftlichen Betrieb eine gewisse Planungssicherheit brauchen, will Ronald Schmid von Fairplane, der auch Jurist für Luftverkehrsrecht ist, gar nicht bestreiten. Obwohl das Fluggastrechte-Portal sein Geld damit verdient, dass beim Fliegen nicht immer alles rundläuft, plädiert auch Schmid dafür, das Vorkasse-System umzustellen. Sein Vorschlag, um zugleich dem Wunsch der Airlines nach Planbarkeit entgegenzukommen: "Man könnte vorab eine Anzahlung leisten und den Rest erst kurz vor Abflug bezahlen."

Flugverkehr ist international, regeln sollte man diese Frage deshalb am besten auf europäischer Ebene, wie man es bei den Fluggastrechten auch getan hat, fordert Verbraucherschützer Müller und appelliert an die neue Bundesregierung, möglichst rasch tätig zu werden. Dabei sollte man dann auch gleich noch ein weiteres Thema platzieren, schlägt Ronald Schmid vor: Im Unterschied zu Pauschalreisen, bei denen die Absicherung gerade erst nach den Erfahrungen der Thomas-Cook-Pleite aufgestockt wurde, gibt es bei Flugreisen, die man direkt bei der Fluggesellschaft bucht, keinen Insolvenzschutz. Mit Airline-Pleiten müsse infolge der Pandemie aber gerechnet werden, sagt Schmid, "und dann haben Kunden derzeit keine Chance, ihr Geld zurückzubekommen".