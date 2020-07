Gesund am Gate

Schnelles Ergebnis: Coronatest am Frankfurter Flughafen

Etliche Flughäfen nicht nur in Deutschland rüsten auf, um Passagieren Corona-Schnelltests in großer Zahl anbieten zu können.

Das Ziel der International Air Transport Association (IATA) ist ehrgeizig. Der weltweite Dachverband der Fluggesellschaften - ihm gehören 290 Fluglinien an, die zusammen für mehr als 80 Prozent des Luftverkehrsaufkommens verantwortlich sind - hat Kriterien erarbeitet für Corona-Tests an Flughäfen. Die wichtigste Maßgabe: Innerhalb von maximal einer Stunde solle das Ergebnis eines solchen Tests vorliegen, so die IATA.