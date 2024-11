Glosse von Joachim Becker

Erfahrene Ferienflieger wissen, dass sie an Bord nichts geschenkt bekommen. Vorbei die Zeiten, als auch in der Holzklasse vieles all-inclusive war. Für jedes Getränk wird man heute kräftig zur Kasse gebeten – den Vogel hat nun Eurowings abgeschossen: Für schlanke 19,50 Euro bietet die Lufthansa-Tochter nicht etwa ein perlendes Kaltgetränk im Magnum-Gebinde an, sondern einen Fruchtmix im 0,25-Liter-Plastikfläschchen. Wer eine Runde dieser knallbunten Smoothies mit dem denkwürdigen Titel „SAFt“ ordert, kann seine Familie auch gleich zum Sundowner in die besten Rooftop-Bars von Paris, London oder New York einladen. Nur, um beim Panoramablick über die Dächer nachzusinnen, was „SAFt“ denn nun eigentlich bedeuten soll.