Kolumne „Hin und weg“Fliegen auf Diät

Lesezeit: 1 Min.

Fliegen macht hungrig, aber bei manchem Bordmenü vergeht einem der Appetit von selbst.
Fliegen macht hungrig, aber bei manchem Bordmenü vergeht einem der Appetit von selbst. (Foto: iStockphoto)

Überraschende Nebenwirkung: Die Fluggesellschaften könnten zu den Profiteuren der Abnehmspritze gehören.

Glosse von Eva Dignös

In der Luft zählt jedes Gramm. Jedes, wirklich jedes einzelne. Was sogar dazu führte, dass vor einigen Jahren die japanische Airline All Nippon Airways ihre Passagiere bat, vor dem Boarding noch mal die Blase zu entleeren, damit sie ja nicht zu viel Gewicht an Bord bringen.

