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Urlaub in FrankreichDie raue Schönheit des Finistère

Lesezeit: 6 Min.

Der Name des Départements Finistère leitet sich aus dem Lateinischen ab: Finis terrae, das Ende der Welt. So wirkt es auch beim Leuchtturm von Kermorvan.
Der Name des Départements Finistère leitet sich aus dem Lateinischen ab: Finis terrae, das Ende der Welt. So wirkt es auch beim Leuchtturm von Kermorvan.
imago stock&people/imago/Westend61

Nach diesem Hitzesommer reden alle von der Bretagne.  Was macht den Reiz der Gegend aus?

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Zumindest das hat schon mal geklappt: Temperatursturz durch Ortswechsel, und das innerhalb eines Landes. Wer schwitzend in Paris Montparnasse in den Zug einsteigt und nach dreieinhalbstündiger Fahrt in Brest ankommt, verspürt sofort den Kühleffekt: Denn in der französischen Hauptstadt hat es an diesem Nachmittag 32 Grad. Hier, an der bretonischen Küste, sind es angenehme 18 Grad.

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SZ PlusVon Marleen Beisheim

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