Zumindest das hat schon mal geklappt: Temperatursturz durch Ortswechsel, und das innerhalb eines Landes. Wer schwitzend in Paris Montparnasse in den Zug einsteigt und nach dreieinhalbstündiger Fahrt in Brest ankommt, verspürt sofort den Kühleffekt: Denn in der französischen Hauptstadt hat es an diesem Nachmittag 32 Grad. Hier, an der bretonischen Küste, sind es angenehme 18 Grad.
Urlaub in FrankreichDie raue Schönheit des Finistère
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