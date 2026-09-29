Nach diesem Hitzesommer reden alle von der Bretagne. Was macht den Reiz der Gegend aus?

Der Name des Départements Finistère leitet sich aus dem Lateinischen ab: Finis terrae, das Ende der Welt. So wirkt es auch beim Leuchtturm von Kermorvan.

Zumindest das hat schon mal geklappt: Temperatursturz durch Ortswechsel, und das innerhalb eines Landes. Wer schwitzend in Paris Montparnasse in den Zug einsteigt und nach dreieinhalbstündiger Fahrt in Brest ankommt, verspürt sofort den Kühleffekt: Denn in der französischen Hauptstadt hat es an diesem Nachmittag 32 Grad. Hier, an der bretonischen Küste, sind es angenehme 18 Grad.