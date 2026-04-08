Dass eine Roman- oder Theaterfigur es zu echter Sprichwörtlichkeit bringt, ist selten: Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“ und Molières „Tartuffe“, vielleicht noch Iwan Gontscharows „Oblomov“ und William Shakespeares „Othello“ sind beispielhafte Charaktere, deren Eigenschaften sich immer wieder in realen Personen wiederfinden. Mit denen kommt man umso besser zurecht, je deutlicher ihre Eigenschaften denen ähneln, die man von Buch oder Bühne kennt.