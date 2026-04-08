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Dem Geheimnis auf der SpurWoher hat der Figaro seinen Namen?

Lesezeit: 4 Min.

„Die Hochzeit des Figaro“, aufgeführt im Opernhaus in Sydney mit der Sopranistin Siobhan Stagg in der Rolle der Susanna, Michael Sumuel als Figaro und Emily Edmonds als Cherubino.
„Die Hochzeit des Figaro“, aufgeführt im Opernhaus in Sydney mit der Sopranistin Siobhan Stagg in der Rolle der Susanna, Michael Sumuel als Figaro und Emily Edmonds als Cherubino. IMAGO/BIANCA DE MARCHI/AAP

Die berühmte Figur, bekannt aus Beaumarchais’ Theaterstücken, ähnelt ihrem Schöpfer frappierend.

Von Rudolf von Bitter

Dass eine Roman- oder Theaterfigur es zu echter Sprichwörtlichkeit bringt, ist selten: Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“ und Molières „Tartuffe“, vielleicht noch Iwan Gontscharows „Oblomov“ und William Shakespeares „Othello“ sind beispielhafte Charaktere, deren Eigenschaften sich immer wieder in realen Personen wiederfinden. Mit denen kommt man umso besser zurecht, je deutlicher ihre Eigenschaften denen ähneln, die man von Buch oder Bühne kennt.

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