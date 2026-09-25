Rot wie die Liebe, wie Leidenschaft, wie Blut – der Rennsportfotograf Rainer W. Schlegelmilch, Jahrgang 1941, schockverliebte sich beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring in Autorennen im Allgemeinen und eine Automarke im Speziellen. So jedenfalls schildert er es in seinem Bildband „ Ferrari “, der im Taschen-Verlag erscheint. 1962 war das, ein Freund hatte ihn mitgenommen auf die Rennstrecke. Und Schlegelmilch wiederum seine Kamera und drei Objektive.

Was er bereits vor diesem für ihn wegweisenden Rennwochenende schon bewundert hatte, war das emblematische Rot der Ferraris. Und als er diesen Wagen ganz nah kam auf dem Nürburgring, wurde er endgültig zum Fan. Vor diesem Hintergrund mutet es kurios an, dass Schlegelmilch anfangs Schwarz-Weiß-Filme benutzt hat. Erst Ende der Sechzigerjahre wechselte er zur Farbe.

Rainer Schlegelmilch 1968 in Rouen-Les-Essarts am Fahrbahnrand. Rainer W. Schlegelmilch/Getty Image

Aus diesem ersten Jahrzehnt seiner Rennsport-Fotografien, von den frühen Sechzigern bis zu den frühen Siebzigern, hat Rainer W. Schlegelmilch nun einen „Ferrari“-Bildband zusammengestellt. Der erscheint Ende September in einer Auflage von 1500 Stück in einer hochwertigen und hochpreisigen Collector’s Edition im Taschen Verlag. Eine einfachere und günstigere Ausgabe soll, wie es bei Taschen und den Sammler-Editionen dort üblich ist, folgen – voraussichtlich im Verlauf des kommenden Jahres.

Reisebuch : Mit 17 PS durch Italien Christian Blanck kauft sich in Kalabrien einen Fiat 500, der älter ist als er selbst. Und unternimmt damit eine abenteuerliche Grand Tour zurück in die schwäbische Heimat. Von Stefan Fischer ...

Die meisten dieser Fotografien sind entstanden bei den 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring und den 24 Stunden von Le Mans. Sie zeigen zum einen die Fahrer und Mechaniker, in Momenten des Triumphs und manchmal auch des Scheiterns. Man blickt in konzentrierte Gesichter ebenso wie in heitere, in müde, in erwartungsfrohe. Zum anderen stehen natürlich die Autos im Fokus. Die sind nicht zu vergleichen mit Sport- und Rennwagen der Gegenwart. Die Ästhetik dieser Autos damals war eine andere – und hat sich im Verlauf dieser zehn Jahre stark gewandelt, von sehr runden Formen zu extrem flachen.

Kalman von Csazy und Karl Foitek mit einem Ferrari 250 GTO am Nürburgring 1963. Rainer W. Schlegelmilch/Getty Image

Schlegelmilchs Aufnahmen fangen die Dynamik des Motorsports ein, die rasende Bewegung. Die kinetische Energie der Boliden wird auf seinen Bildern sichtbar. Dem Fotografen kam zugute, dass die Rennstrecken damals noch gut zugänglich waren, es kaum Sicherheitsbegrenzungen gab und die Fahrer noch keine Vollhelme trugen. Schlegelmilch war mittendrin im Geschehen, entlang der Kurse und in den Boxengassen. Zugleich dokumentiert der Bildband einen Ausschnitt aus der langen Geschichte italienischen Designs, das vor allem in der Mobilität Standards gesetzt hat.

Rainer W. Schlegelmilch: Ferrari. Collector’s Edition, Hardcover, in Kunstleder gebunden, mit eingefasstem ChromaLuxe-Aluminiumprint und Folienprägung, jedes Exemplar nummeriert und signiert. Taschen Verlag, Köln 2026. 356 Seiten, 850 Euro.