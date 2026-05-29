Um Autos wird gerne gestritten. Die einen stören sich an den Stinkedingern auf den städtischen Gehsteigen. Für die anderen sind es Skulpturen im öffentlichen Raum, die wie Filmstars die volle Bewunderung verdienen – oder auch nicht. Zur letzten Gruppe gehört offensichtlich ein guter Teil der italienischen Bevölkerung. Mit welcher Vehemenz (nicht nur) jenseits der Alpen über den neuen Ferrari Luce gehöhnt, geflucht und ja: getrauert wird, nimmt die Ausmaße einer klassischen Tragödie an – oder doch eher einer komischen Oper?