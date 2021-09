Costa Rica, Kanaren oder doch Kanada? Wer demnächst ins Warme oder einfach nur weit weg will, hat trotz Pandemie wieder einige Möglichkeiten. Doch ein paar Hürden muss man fast immer in Kauf nehmen. Ein Überblick.

Von Ingrid Brunner, Eva Dignös, Hans Gasser, Irene Helmes und Andrea Tapper

Reisen waren in diesem Sommer in Europa schon wieder weitgehend möglich. Nun würde eigentlich die Fernreisesaison beginnen. Wie die Situation an beliebten Urlaubsorten für die kalte Jahreszeit ist.