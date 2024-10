Fahrradhersteller sind derzeit nicht zu beneiden. In ihren Lagerhallen türmen sich die City-, Gravel- und Mountainbikes, weil viele Menschen nach der Pandemie auch mal andere Dinge kaufen wollen als noch mehr City-, Gravel- und Mountainbikes. Nur mit dieser doch recht misslichen Lage ist zu erklären, dass sich die Marketingexperten in ihrer Not gegenseitig zu kreativen Höchstleistungen antreiben, wenn es um die Namensfindung ihrer Modelle geht. 257 Three ST, EXe 8 GX AXS T-Type oder FX 403 ND? Es ist ein emotionales Feuerwerk. Da fragt man sich sofort, warum nicht schon längst auch andere Branchen ihren Produkten Namen verpassen, die daherkommen wie eine Mischung aus Bundesligaergebnis und Atomwaffencode.