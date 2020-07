In diesem Jahr ist Radfahren im Urlaub so beliebt wie nie - selbst bei Familien. Doch wie plant man einen Ausflug so, damit Kinder nicht überfordert sind und sie möglichst viel Spaß daran haben?

Auf einer Fahrradtour durch Niederbayern lernt man nette Menschen kennen. Jedenfalls wenn man als Vater mit seiner 13-jährigen Tochter und den bepackten Rädern am Ortseingang von Abensberg steht und am Smartphone nach der nächsten Eisdiele sucht. Es soll ein möglichst großer Becher werden, nach all der Anstrengung. Von hinten hallt die Stimme einer Frau: "Na, ihr lieben Radler, wo wollts'n hi?" Am Ende folgt man ihr. Dass der Eigentümer den letzten Banana Split am Vormittag selbst gegessen hat, kann sie ja nicht wissen.