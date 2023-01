Beim Radeln können mitunter Schmerzen in den Händen auftreten. Was kann man tun?

Von Peter Ilg

Unter diesem Problem leiden viele Radfahrerinnen und Radfahrer: Beim Radeln werden die Finger taub, die Hände kribbeln und schlafen ein. Das tut weh und ist gefährlich, weil Lenken schwierig wird und Bremsen nicht mehr so schnell möglich ist, wie es in einer gefährlichen Situation sein sollte. Doch weder die Schmerzen noch die Gefahr müssen sein, wenn die Nerven in den Armen und Händen nicht unnötig gereizt werden. Was man tun kann - hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Woher kommen das Kribbeln und die Schmerzen in den Händen?

Einschlafende Hände und taube Finger treten beim Radfahren häufig auf, und je mehr geradelt wird, umso eher entstehen die Probleme. "Das liegt an Fehlstellungen des Körpers auf dem Rad", sagt der Arzt Stefan Staudte. Keine oder unzureichende Ablageflächen für die Handballen und ein ungünstiger Winkel im Handgelenk sind die Ursachen für die Schmerzen. Je mehr der Oberkörper nach vorne geneigt wird, desto mehr Gewicht liegt auf den Händen und dem Handgelenk. "Mit dem Gewicht steigt das Risiko, dass die Finger und Hände einschlafen", sagt Staudte. Er ist promovierter Mediziner, Urologe, Radsportler und Gründungsmitglied von SQ-Lab, einem Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München, das ergonomisches Fahrradzubehör entwickelt. Heute ist Staudte niedergelassener Mediziner und bei SQ-Lab Berater im Bereich Forschung und Entwicklung.

Welche medizinische Erklärung gibt es für taube Finger?

Nervenbahnen in den Händen leiten Sinnesreize, verarbeiten sie und lösen Reaktionen wie Muskelbewegungen oder Schmerzempfindungen aus. Sie machen das Halten, Lenken und Bremsen möglich. "Sind die Nervenbahnen gestört, funktionieren Hände und Finger nicht mehr oder nur noch eingeschränkt", sagt Staudte. Zwei Nerven teilen sich die fünf Finger einer Hand. Daumen, Zeige- und Mittelfinger - die sogenannten Schwurfinger - werden vom Medianusnerv versorgt. Der läuft an der Innenseite des Handgelenks mittig durch den Karpaltunnel zu den drei Fingern. "Wird das Handgelenk zu stark nach hinten, zusätzlich auch seitlich abgewinkelt, dann wird der Medianusnerv im Karpaltunnel, einem knöchernen Durchgang mittig im Handgelenk, abgeknickt und die Nervenfunktion gestört", sagt Staudte. Die ungünstigen Winkel sind es, die zum Taubheitsgefühl und zum Kribbeln in den Schwurfingern führen.

Zweiter Auslöser kann der Ulnarisnerv sein. Er verläuft an der Außenseite des Unterarms sowie dem Handgelenk und versorgt den kleinen Finger sowie den Ringfinger. "Wenn das Handgelenk zu stark abgewinkelt ist, erhöht das den Druck auf die Handaußenseite", sagt Staude. "Der Nerv wird gequetscht oder gedehnt und kann seine Funktionen ebenfalls nicht mehr vollständig erfüllen." In beiden Fällen führen empfindliche und gestresste Nerven zur Unterversorgung der Finger. Vibrationen und Stöße durch unebene Fahrbahnen verstärken die auftretenden Symptome.

Detailansicht öffnen Das Handgelenk sollte möglichst nicht abgeknickt sein. (Foto: Ergon)

Lassen sich die Handgelenke prophylaktisch trainieren?

Leider nicht. Auch wenn die Schulter, die Ober- und Unterarme regelmäßig und richtig trainiert werden, so verändert das den Druck auf die Nerven nicht. Ein dicker, schwerer Bizeps zum Beispiel kann sogar kontraproduktiv sein, weil das Gewicht, das auf den Händen lastet, unter Umständen höher wird. "Je nach Radtyp lässt sich die Belastung aber reduzieren, denn je weniger der Oberkörper nach vorne geneigt ist, umso geringer fällt der Druck auf das Handgelenk aus", sagt Staudte. Deshalb gilt grundsätzlich: Je sportlicher die Sitzposition, desto höher der Druck auf den Händen. Im Umkehrschluss sinkt die Belastung, je bequemer und aufrechter die Sitzposition ausfällt. Darunter leidet jedoch die Effizienz beim Treten und es wird mehr Kraft gebraucht, um voranzukommen - weshalb vor allem Fahrerinnen und Fahrer, die gerne etwas schneller unterwegs sind, die Schmerzen öfter mal in Kauf nehmen.

Kann eine gute Beratung beim Fahrradkauf vor den Symptomen schützen?

Eigentlich schon. "Aber das Thema Ergonomie ist im Radhandel nicht so präsent wie nötig", sagt Staudte. Viele Menschen kaufen zunächst ein Fahrrad oder E-Bike und warten dann ab, was passiert. Dabei sollte das Rad auf die Radfahrenden abgestimmt sein und nicht der Radler sich dem Rad anpassen. Das funktioniert nämlich nicht, wie die beiden beleidigten Nerven zeigen. "Wer sich ein Rad von der Stange kauft, benötigt eventuell Modifikationen, damit es auf seinen Besitzer abgestimmt ist", sagt Staudte. Dazu zählen etwa neue Griffe. Die können schon viel bewirken in Verbindung mit einer richtigen Einstellung von Sattel und Lenker.

Lässt sich durch eine angepasste Sitzposition etwas verbessern?

Ja. Auf dem Fahrrad sitzen Radelnde mit drei Kontaktpunkten: Griffe, Sattel, Pedale. "Wir nennen es das ergonomische Dreieck", sagt die Sportwissenschaftlerin Janina Haas. Sie leitet die Ergonomieabteilung bei Ergon, einem Unternehmen, das ergonomische Produkte für Fahrräder verkauft, unter anderem Griffe, Sättel und Pedale. Vom richtigen Sitzen hängt ab, ob der Körper schmerzt. Die Last sollte deshalb sinnvoll auf dem Rad verteilt werden - am besten optimal innerhalb des ergonomischen Dreiecks. Ist also der Sattel zu niedrig, ist das schlecht für die Knie und der Druck auf den Hintern ist (zu) groß. Ist der Sattel zu hoch und der Lenker zu tief, steigt der Druck auf die Hände. "Mit kleinen Tricks und Kniffen lässt sich die Situation jedoch spürbar verändern", sagt Haas. Entscheidend sei dabei, die ergonomisch richtige Haltung auf dem Rad zu finden. Händler verkaufen üblicherweise Fahrräder nach der Körpergröße, wenige stellen sie gegen Aufpreis individuell auf ihre Besitzer ein. "Das bleibt in vielen Fällen den Kunden selbst überlassen", sagt Haas.

Detailansicht öffnen Flügelgriffe ermöglichen es, immer mal wieder umzugreifen und mit einer anderen Griffhaltung zu fahren. (Foto: Ergon)

Wie funktionieren "Flügelgriffe"?

Früher war der Fahrradgriff einfach rund, die Auflagefläche daher eher gering. Heute werden von manchen Fahrradherstellern sogenannte Flügelgriffe montiert und im Zubehörhandel angeboten. Diese Flügelgriffe haben eine deutlich größere Auflagefläche für den Handballen, wodurch sich der Druck auf die Hände viel besser verteilt. "Das verringert die Belastung des Ulnarisnervs und verhindert so kribbelnde und einschlafende Hände", sagt Haas. Weil der Flügel das Handgelenk in einer ergonomischen Position hält, wird es auch nicht abgeknickt und somit der Mediannerv am Karpaltunnelausgang nicht gedehnt. Die Flügelgriffe sollten stets individuell eingestellt werden: Sie lassen sich nach oben oder unten drehen, und damit verändern sich die Winkel des Handgelenks beim Greifen. Zum Einstellen setzen sich die Radelnden auf ihr Fahrrad und sorgen für einen sicheren Stand, indem sie sich anlehnen oder von einer zweiten Person gehalten werden. "Wenn die Flügel richtig eingestellt sind, bildet die Hand eine nahezu gerade Linie mit dem gestreckten Unterarm", sagt Haas. Dann wird das Handgelenk nicht abgeknickt.

Detailansicht öffnen Lenkerhörnchen, sogenannte Bar-Ends, sind sehr beliebt. (Foto: Ergon)

Welche Flügelgriffe eignen sich für welchen Radtyp?

Griffe mit Flügeln wirken präventiv und tragen häufig zur Problemlösung bei. Es werden Flügelgriffe für Touring- und Trekkingräder mit fast geradem Lenker angeboten sowie Flügelgriffe für City- und Hollandräder mit nach hinten gebogenem Lenker. Für Touring- und Trekkingräder gibt es Griffe mit Hörnchen, sogenannte Bar-Ends. "Damit lässt sich die Griffposition verändern, weil der Lenker auch an den Hörnchen gehalten werden kann", sagt Haas. Abwechslung entspannt die Nerven und die gesamte Oberkörpermuskulatur. Es gibt Griffe mit Hörnchen für zwei, drei oder vier Finger, jeweils plus Daumen. Letztere sind für Reiseradler gedacht. "Die Hörnchen helfen viel und häufig Radelnden sowie bei bestehenden Problemen mit den Händen", sagt Haas. Es sind kleine Veränderungen am Rad mit spürbaren Verbesserungen für die Radelnden.

Was kosten Flügelgriffe?

Flügelgriffe bieten verschiedene Hersteller an, der Versender Rose zum Beispiel bereits für circa 20 Euro. Bei Ergon liegen die Preise zwischen 40 und 90 Euro; auch SQ-Lab entwickelt spezielle Griffe als Standardprodukte und in unterschiedlichen Größen. Trekkinggriffe kosten dort zwischen 40 und 50 Euro. Ein Selbstversuch hat gezeigt: Flügelgriffe kosten wenig, bringen aber viel. Kribbelnde Hände lassen sich auf einer (längeren) Tour zumindest hinauszögern. Vielleicht verschwinden sie bei regelmäßigem Gebrauch sogar ganz.