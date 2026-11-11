Bereit zum Kuss, zum Stelldichein, zu mehr: Gab es wirklich eine Geheimsprache, mit der Frauen einst per Fächer flirteten?

Der diesjährige Hitzesommer brachte ein Accessoire zurück ins Stadtbild, das man dort schon lange nicht mehr gesehen hatte: den Fächer. Allenthalben sah man Frauen, die sich mit dem handlichen Gebrauchsgegenstand Luft zuwedelten, um sich ein wenig Abkühlung zu verschaffen. Dabei dürften die Besitzerinnen dieser herkömmlichen Klimaanlagen in den überwiegenden Fällen schlichte, industriell produzierte Faltfächer in Händen gehalten haben.