10. Juli 2019, 18:50 Uhr Events Fisch und Kunst in Caorle

Von Hans Gasser

Caorle, vormals Stadt der Fischer, richtet im September das traditionelle Fischfest aus. Die Festa del Pesce findet dieses Jahr an den Wochenenden vom 13. bis 15. und vom 21. bis 22. September statt. Bei dem viel besuchten Fest ist die ganze Stadt auf den Beinen und trifft sich am Strand Spiaggia Levante, wo auch die alten Casoni aufgebaut werden, schilfgedeckte Fischerhäuschen. Dort grillen und frittieren die Fischer ihren Fang und verführen die Besucher mit verschiedensten Variationen, oft gibt es als Beilage Polenta. Immerhin noch etwa 400 Familien sollen in der 12 000-Einwohner-Stadt vom Fischfang leben. Der Fisch aus Caorle gilt als qualitativ hochwertig und erzielt auf den Märkten höhere Preise als jener von anderswo her. (caorle.eu)

Ein weiteres Festival findet in Caorle bereits eine Woche vorher statt: Vom 4. bis 8. September gibt es das internationale Straßentheaterfestival "La Luna nel Pozzo", mit mehr als 100 Auftritten von Clowns, Feuerspuckern, Puppenspielern, Akrobaten und Schauspielern. Der Eintritt ist frei. (lalunanelpozzofestival.it)