Wegen der Energiekrise soll überall Strom gespart werden. Das könnte auch Weihnachtsbeleuchtungen in den Städten betreffen. In Berlin drängt der Senat auf weniger Leuchten - beispielsweise an Einkaufsboulevards wie Ku'damm und Unter den Linden. Weil der Senat entschied, die Straßenbeleuchtungen nicht zu unterstützen und mit zu finanzieren, suchen manche Bezirke und Geschäftsleute nun Sponsoren. Neben Ku'Damm und "Linden" sind auch die Schloßstraße in Steglitz und weitere Einkaufsstraßen betroffen.

Wie weit Einschränkungen für die Weihnachtsmärkte gelten, war noch unklar. Mit Blick auf Ku'Damm und Tauentzien kritisierte die Bürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Kirstin Bauch (Grüne), die Absage des Senats. Wegen der Bedeutung der dortigen Weihnachtsbeleuchtung für den Tourismus sei nicht der Bezirk, sondern das Land verantwortlich. Derzeit gebe es Beratungen mit der Händlervereinigung AG City, dem Senat und den Tourismuswerbern. Man versuche nun, Sponsoren zu finden, um zumindest eine "Grundbeleuchtung" sicherzustellen. Geplant sei auch eine Konferenz mit anderen Großstädten zu dem Thema.