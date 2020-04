Terrarien für Urlauber: So stellt sich ein italienisches Unternehmen den Sommerurlaub am Strand vor.

Kaum war die Idee in der Welt, wurde sie bereits verlacht. Durchsichtige, oben offene Plexiglasboxen am Strand, über Liegen und Sonnenschirme gestülpt, damit sich Badeurlauber nicht gegenseitig anstecken mit dem Virus - was für ein Unfug, halten die Spötter jenen italienischen Tüftlern entgegen, die mit solchen Terrarien ihren Landsleuten und deren Gästen so gerne den Sommer retten wollen.

Dabei geht mit dieser Erfindung ein Traum in Erfüllung, jedenfalls für einen durchaus beträchtlichen Teil der Adria-Anbeter. Der Plexiglaspanzer, viereinhalb auf viereinhalb Meter groß, die Wände reichlich mannshoch, mit einer schmalen Tür versehen und unverrückbar in den Sand gewuchtet, beendet jeden Streit darüber, wem nun exakt welcher Quadratdezimeter Strand zusteht. Er dämpft außerdem den Lärm balgender Kinder und den Redeschwall der Einheimischen wie der Rheinländer. Auch hält er den penetranten Geruch von Tiroler Nussöl und ranzigen Pommes frites draußen. Niemand tropft mehr mit seinem Eis im Vorbeigehen auf das Handtuch, jeder Fehlschuss beim Beachsoccer prallt schon am Virenschutz ab und nicht erst am eigenen Gesäß. Und einen Sonnenbrand bekommt man auch nicht mehr so leicht, liegt man außer unterm Schirm auch hinter Scheiben.

Mit den Strandkokons lässt sich zudem im November nachholen, was zu Pfingsten verpasst wird - warm genug aufheizen dürften sie sich auch in der milden mediterranen Herbstsonne. Da dann in weiten Teilen Deutschlands Herbstferien sind und die nach wie vor schulverbannten bayerischen Schüler ihre Homelearning-Mails auch in Rimini lesen können, werden selbst Familien mit Kindern anreisen.

Aber wer möchte so lange warten? Jetzt, da die Baumärkte wieder geöffnet haben, wird Plexiglas gewiss das neue Toilettenpapier. Jeder, der an Material kommt, montiert sich seine eigene Strandbox, für den Badeweiher, das Freibad, das großstädtische Flussufer. Für Restaurants ist die Konstruktion sicherlich auch attraktiv, baut man in die Tür noch eine Klappe ein als Durchreiche für die Mahlzeiten.

Und noch eines ist sicher: Angesichts der Schutzbox war die Absage des Oktoberfestes überstürzt.