Seit es Angestellte gibt, wird lautstark Klage geführt, wie schwer es doch sei, gutes Personal zu finden. Manches wäre gewiss einfacher, wären Bezahlung und Arbeitsbedingungen angemessen. Zur Gänze ließe sich der Fachkräftemangel dadurch allerdings nicht beheben.

Besonders drastisch scheint die Lage in Japan zu sein: Die Gesellschaft altert dort stärker als in den übrigen Industrieländern, insbesondere Verkäufer fehlen an allen Ecken und Enden. Dabei gäbe es immer mehr zu verkaufen, jetzt, wo stetig mehr Touristen ins Land kommen.

Die technikaffinen Japaner wollen sich deshalb mit Automaten behelfen. Sie selbst versorgen sich schon länger ausgiebig über Selbstbedienungsgeräte. Touristen sollen es ihnen gleichtun und an den Automaten vor allem Souvenirs und Duty-free-Waren erstehen. Die Automaten werden mit dem Internet verbunden sein, Gesichter erkennen und Passdaten einlesen können. Sodass die Zollformalitäten auch gleich erledigt sind. Eine Erschwernis von Japanreisen ist damit zusätzlich ausgeräumt: die schwierige Verständigung zwischen Einheimischen und Europäern.

Die Idee birgt ein riesiges Potenzial, auch hierzulande, wo wir vor ähnlichen Problemen stehen. Reisende sind doch ohnehin längst daran gewöhnt, alles selbst zu erledigen: das Buchen, das Einchecken, das Kofferaufgeben. Da können sie am Reiseziel gleich weitermachen, statt sich zu ärgern, dass sie in Restaurants, an Rezeptionen und in Läden nur schleppend und in der Regel auch noch unfreundlich bedient werden in einer Sprache, die sie nicht verstehen.

Deshalb: Warum gibt es Selbstbedienung nur bei Fast-Food-Ketten und in Skihütten? Wiesn-Touristinnen wiederum sehen bereits heute nicht so aus, als wären sie beim Dirndlkauf beraten worden. Also her mit den Trachtenautomaten. Und wann endlich vermietet die mit Absatzproblemen kämpfende Zigarettenindustrie Fächer ihrer Automaten unter für Waren des touristischen Begehrens? Gutes Personal? Brauchen wir nicht mehr.