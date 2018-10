10. Oktober 2018, 18:49 Uhr Ende der Reise Pubmuffel auf der Insel

Die britischen Pubs waren bisher immer für ihr feierwütiges Publikum bekannt. Doch nun trinken die Briten lieber zu Hause. Warum nur?

Von Hans Gasser

Das Oktoberfest ist rum. Wie viele der 7,5 Millionen Liter Bier von Briten getrunken wurden, ist nicht bekannt. Dass man auf der Insel aber mindestens so gerne Bier trinkt wie in Bayern, weiß jeder, der dort schon mal einen knallvollen Pub besucht hat. Die handwarmen Ales rinnen die Kehlen runter, ob Frau, ob Mann, so schnell, dass man als Ausländer kaum mithalten kann.

Umso betrüblicher mutet die Nachricht der British Beer and Pub Association (BB&PA) an, wonach die Zahl der Pubs im Königreich drastisch zurückgeht. Und zwar seit dem Jahr 2000 von rund 60 000 auf heute gerade mal 48 000. Der Grund ist nicht, dass die Briten weniger trinken würden. Sie tun es aber lieber zu Hause, mit Bier aus dem Supermarkt. Denn die Pubs seien vielen schlicht zu teuer. Ein Pint, also ein guter halber Liter, kostet in London durchschnittlich 4,40 Pfund (fünf Euro). Da nähert sich der Bierpreis jenem des Oktoberfests an, aber weil man ja jede Woche mindestens einmal, lieber mehrmals, ins Pub geht, ist das problematisch. Die BB&PA macht die hohen Alkoholsteuern (zwölfmal höher als in Deutschland) und die steigenden Personalkosten für die Bierpreise verantwortlich. Die Ausgeh-Unlust liege aber auch am Rauchverbot.

Traurig ist das. Wenn die feierwütigen Briten nicht mehr ins Pub gehen, wer dann? Zu allem Überfluss beginnen nun angesichts des drohenden Brexit auch erste, national eingestellte Besitzer von Pubketten das auf der Insel beliebte europäische Lagerbier, darunter bayerisches Weißbier, aus ihren Pubs zu verbannen. Sorry, aber da müssen sie sich nicht wundern, dass keiner mehr kommt.