Der Mallorca-Urlaub ist in diesen Tagen die Mars-Mission des kleinen Mannes: eine Pionierleistung, ein unwägbares Abenteuer. Wenige Tausend Deutsche sind wagemutig aufgebrochen, um zu erforschen, ob unter den schwierigen äußeren Bedingungen dennoch Leben möglich ist auf Mallorca. Oder zumindest die sommers ersehnte Schrumpfform davon, sprich: Ferien.

Die Landung der ersten Abordnungen auf der Baleareninsel ist geglückt, deren Rückmeldungen in die Heimat geben zu übermäßig großer Zuversicht jedoch kaum Anlass. Ein Aufenthalt ist, wie auf dem Mond oder gar dem Mars, nun einmal verbunden mit etlichen Schwierigkeiten. Das zeigt sich nun in aller Deutlichkeit: Die Pioniere haben mit einer Reihe von Widrigkeiten zu kämpfen.

Eine größere Besiedelung Mallorcas unter tourismuswürdigen Bedingungen steht insofern noch in weiter Ferne. Noch nicht gelöst ist etwa das Problem, wie man vernünftig sonnenbaden soll, wenn unentwegt die Temperatur der derart aufgeheizten Körper gemessen wird. Und was nützen ihnen jene Armbändchen, die einen All-inclusive-Zugang auch zu hochprozentigen Alkoholika erlauben, so führen deren Träger ins Feld, wenn sie sich die Drinks selbst an der Bar holen müssen? Rentiert sich diese den Reisepreis erhöhende Exklusivität doch erst, wenn man so viel trinkt, dass man eben nicht mehr gehen kann.

Verstörend wirkt auf einige Reisende auch, dass sie, die es offenbar gewohnt waren, nicht einmal Oberteile in den Hotelrestaurants zu tragen, plötzlich sogar Handschuhe überstreifen sollen. Das führt nicht selten zu motorischen Problemen, so ist zu hören, und auch zu Unverständnis. Weil man sich mit den derart behandschuhten Fingern den Teller am Büfett dann doch nicht gierig selbst voll laden kann, sondern vom Servicepersonal aufgetan bekommt.

Aber jeder Urlaub ist einzig so gut wie die Bilder, die man davon posten und die Geschichten, die man nachher darüber erzählen kann. Insofern haben die Frühbucher auf Mallorca gerade die Ferien ihres Lebens.