5. Juni 2019, 18:51 Uhr Ende der Reise In der Tretmühle

Wer ökologisch korrekt reist, dem verbieten sich Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe längst als Transportmittel. Ein Fahrradurlaub indes ist hervorragend fürs Image. Aber für den Rücken, das Gesäß und das Gemüt ist er die Pest.

Von Stefan Fischer

Machen wir uns nichts vor: Ein Urlaub bringt nun einmal keine Erholung. Das Kofferpacken, die Staus, die Hitze, die fremdartigen Speisen - allesamt kein Vergnügen. Und es wird in Zukunft noch schlimmer kommen.

Wer ökologisch korrekt reist, dem verbieten sich Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe ohnehin längst als Transportmittel. Und wer künftig noch derlei Tickets bucht, muss damit rechnen, als Umweltsünder an den Pranger gestellt zu werden. Im eigenen Auto wiederum ist die Ökobilanz nur dann einigermaßen in Ordnung, wenn man auch die Schwiegereltern mitnimmt - aber dann hat sich das mit der Erholung endgültig erledigt. Bleiben Busse und Bahnen als halbscharige Alternativen.

Und eben: das Fahrrad. Ein Fahrradurlaub ist extrem nachhaltig und hervorragend fürs Image. Aber für den Rücken, das Gesäß und das Gemüt ist er die Pest. Weil eines natürlich auch klar ist: Zwar stoßen Elektrofahrräder keine Emissionen aus (das tun nur die schwitzenden Fahrer selbst), doch die Produktion sowie die spätere Entsorgung ausgedienter Motoren ist ökologisch bedenklich. Es läuft also alles auf das klassische Trekkingrad und die eigene Muskelkraft hinaus.

Und dann? Knäueln sich Millionen Urlauber auf dem Donauradweg, sodass die Erinnerung an die vielen zähen Stunden, die man in seinem Auto auf dem Brenner verbracht hat, nostalgische Sehnsüchte hervorruft. Man will außerdem nicht jedes Jahr in den Bayerischen Wald oder die Lüneburger Heide. Will zeigen, was man sich leisten kann und zu leisten imstande ist. Das war doch immer schon der Hauptzweck einer Reise. An touristischen Angeboten mangelt es nicht, sei es auf Mallorca, an Rhône und Loire oder in ganz Südostasien. Längst kann man auch Fahrradsafaris durch diverse afrikanische Wüsten unternehmen. Und je schneller man in die Pedale tritt, desto eher ist man am Ziel.