23. Januar 2019, 18:40 Uhr Ende der Reise Germknödel-Blues

Bei der Essensausgabe in der Hütte Schlange zu stehen, ist wahrlich kein Spaß.Wie gut, dass die Liftbetreiber im Skigebiet Pitztaler Gletscher in Tirol nun eine tolle Idee präsentieren: Sie werden den Gästen ein Dinner in der Gondel servieren.

Von Stefan Fischer

Der Mensch hat keine Zeit mehr, am wenigsten dann, wenn es um sein Vergnügen oder gar seine Erholung geht. Kein Konferenzmarathon im Büro ist so eng getaktet wie der Aufenthalt in einem Wellnesshotel. Und um den Spaß beim Skifahren in ein wenigstens einigermaßen akzeptables Verhältnis zu setzen zu den jeden Winter noch teureren Skipässen, muss man sich mittlerweile gehörig auf die Kanten seiner Ski stellen. Bei der Essensausgabe in der Hütte Schlange zu stehen oder gar dort, wo es noch Kellnerinnen gibt, aufs Abkassiertwerden zu warten, ist längst nicht mehr drin.

Wie gut, dass die Liftbetreiber im Skigebiet Pitztaler Gletscher nun ein Gondeldinner ankündigen. Die Idee ist bestechend: Bevor sich die Kabinentür hinter den eingestiegenen Wintersportlern schließt, werden schnell noch Tabletts mit Germknödel und Spaghetti Bolognese hereingereicht. An der Mittelstation wird abgedeckt und Kaffee serviert. Da bleibt sogar genügend Zeit, um die Fotos von den Speisen und die Selfies vor dem Bergpanorama zu posten.

Aber ach. Das Ganze ist lediglich eine temporäre Aktion, während einer einzigen mickrigen Woche Ende März. Kein Konzept, bloß ein Event. Vorbei, kaum dass es begonnen hat. Wie ein Skitag oder ein Wellness-Wochenende. Da muss sich doch irgendwie mehr rausholen lassen.