Von Jochen Temsch

Schlafen im Flugzeug - allein bei der Erinnerung daran, was für ein Albtraum das vor der Corona-Pandemie war, versteifen sich die Halswirbel. Jenseits des Trennvorhangs, im Reich der Reichen und der Träume, lag man ja sogar noch richtig: Nach Beendigung des fünfgängigen Nachtessens, den letzten Schluck aus der Champagnerflöte nehmend, angelte man nach der Schlafmaske - ja, einst war es an Bord vollkommen korrekt, ein Stück Stoff über den Augen statt über Mund und Nase zu tragen. Die Füße in warme Socken gehüllt, einlullende Musik im Kopfhörer, zupfte man sich die Kuscheldecke zurecht und glitt per Knopfdruck in die behagliche Horizontale. In der Holzklasse dagegen: harte Fakten. Beim Essen die Optionen Hühnchen oder Pasta. Beim Einnicken die Wahl, dem Nebensitzer auf die Schulter zu sabbern, mit den Armen am Vordersitz die Brace-Position wie bei einer Notlandung einzunehmen oder mit dem Kopf gegen den Getränketrolley zu knallen. Abfedern konnte einen in allen Fällen höchstens das aufblasbare Nackenhörchen.

Wie schön, dass die Pandemie jetzt zu halb leeren Flugzeugen und zu einem Upgrade für die Economy-Passagiere führt: Wer mit der Lufthansa zwischen São Paulo und Frankfurt verkehrt, kann nun drei bis vier Sitze nebeneinander buchen. Knapp 200 Euro kostet der Spaß, inklusive Decke, Kissen und Topper. Ein bisschen Glück gehört auch dazu, denn die Aussicht aufs Ausstrecken eröffnet sich erst am Flughafen, wenn die Maschine tatsächlich nicht voll ausgelastet ist.

Als Vorbild für andere Transportmittel darf das Modell schon jetzt gelten: Die Deutsche Bahn könnte Sechserabteile nur für eine Person anbieten. Fernbusse mit maximal zehn Personen aus zwei Hausständen fahren. Kreuzfahrtschiffe abgeschlossene Decks zur Verfügung stellen. Träumen wird man ja wohl noch dürfen.