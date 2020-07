Kennt sich noch jemand aus? Seit einem Monat gleicht der Versuch, herauszufinden, wohin man nun unter welchen Bedingungen reisen darf, oftmals dem Deuten von Horoskopen. Angefangen hat es mit Italien, wo mitunter nicht einmal die einheimischen Hoteliers wussten, dass ab sofort wieder Deutsche kommen dürfen - sofern denen es gelingen würde zu ermitteln, ob ihnen erlaubt ist, durch Österreich zu fahren. Wer muss bei Ein- und/oder Ausreise wo und wie lang in Quarantäne? Wie alt darf der negative Corona-Test längstens sein? Hat man etwas Verbindliches herausgefunden, kann man ziemlich sicher sein, dass sich die Bestimmungen über Nacht wieder ändern.

Besonders widersprüchlich sind die Regularien, die den Landkreis Gütersloh betreffen. Österreicher sollen mit dessen Bewohnern besser nicht in Kontakt kommen, weshalb sie davor gewarnt werden, nach Gütersloh zu reisen. Bei sich beherbergen dürfen sie die Gütersloher jedoch schon. Corona-Test? Nicht notwendig. Innerhalb Deutschlands brauchen die Gütersloher indes einen negativen Test, wenn sie ein Hotelzimmer beziehen möchten. Außer in Thüringen.

Jeder dritte Deutsche ist so verwirrt, dass er heuer gar nicht verreisen mag.

Höchste Zeit also, Struktur in die verworrene Angelegenheit zu bringen. Da der großen Mehrheit ohnehin egal ist, wo sie ihren Urlaub verbringt, Hauptsache der Preis stimmt und die Sonne scheint, wäre doch allen geholfen und die Corona-Gefahr minimiert, wenn die Gütersloher dazu verpflichtet würden, ihre Ferien sämtlich im herdenimmunisierten Ischgl zu verbringen. Wenn das Stuttgarter Partyvolk geschlossen nach Mallorca fliegen und am Ballermann weitersaufen müsste. Und all jene am Münchner Gärtnerplatz, die nicht bei drei zu Hause sind, mit Reisebussen in ein Hotel an den Gardasee gefahren werden. Alle blieben unter sich, jeder wüsste, wo er hingehört. Und für die meisten würde es sich obendrein anfühlen wie früher, als jeder noch selbst entschieden hat, wohin er reist.