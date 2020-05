Abstand, auf die Spitze getrieben: Tisch des Einpersonen-Restaurants "Bord for en" in Schweden. Das Drei-Gänge-Menü wird im Korb aus der Küche herabgelassen.

Verkehrte Welt: Während sich hierzulande die Gastwirte den Kopf zerbrechen über Abstände zwischen den Tischen, Buffetregeln und virusfreie Toiletten, geht man in Schweden, mal wieder, den anderen Weg. Ausgerechnet in Schweden, wo die Restaurants auch während der Krise immer offen geblieben sind, eröffnet nun das wahrscheinlich coronasicherste Restaurant der Welt. Wobei, Restaurant ist eigentlich zu viel gesagt, denn es handelt sich um einen Tisch und einen Stuhl auf einer Wiese in der Provinz Värmland.

Ein junges Paar, sie Producerin, er Ex-Koch, haben das "Bord för en"-, das "Tisch für einen"-Restaurant ersonnen. Klar, man müsse sehr vorsichtig sein mit dem Reisen, schreibt die Erfinderin Linda Karlsson auf der Website. Aber essen müsse man nun mal, und wer eh schon unterwegs sei, solle doch statt in ein Drive-in zu ihr auf die Wiese kommen. Eingefallen ist ihr das Ganze übrigens, als ihre alten Eltern spontan zu Besuch kamen, sie diese aber aus Sorge nicht ins Haus ließ und durchs Fenster im Garten bewirtete. Nun gut.

Drei Gänge gibt es, die von Kartoffelpuffern mit Seetang über Ingwer-Karottenpüree bis hin zu Blaubeeren mit kalter Buttermilch reichen und auf den Tellern hübsch, aber recht übersichtlich angerichtet sind. Serviert wird nicht durch Frau Karlsson oder ihren Mann, denn das könnte ja eine Ansteckung nach sich ziehen. Das Essen wird in einem Körbchen an einem Seil aus dem Küchenfenster zu den Gästen hinabgelassen. Halt: Nicht zu den Gästen. Zum Gast. Denn Anfragen von zwei Personen sage man ab, weil, genau, man ja nicht dem Virus Vorschub leisten möchte!

Wer jetzt sagt: Allein auf einer Wiese sitzen, von Mücken heimgesucht werden und dann nicht mal Gelegenheit haben, sich beim Kellner über das fade Karottenpüree zu beschweren, da kann ich doch gleich in meinem Garten picknicken - der ist halt noch nicht reif für diese "Solo dining experience".

Viele sind es aber schon, Reservierungen gebe es genug, sagt Karlsson, am 10. Mai ging's los. Jetzt im Frühling ist es in Schweden jedoch noch frisch, also bitte Jäckchen nicht vergessen und Anti-Brumm einpacken! Was kostet die Gaudi? Keinen Fixpreis, sondern was jeder zu zahlen bereit ist.

Hmm, Frau Karlsson. Wir überlegen es uns. Schlafen mal drüber. Wann machen noch mal die Biergärten auf? Da sitzt man ja auch im Freien.