21. November 2018, 18:50 Uhr Ende der Reise Die Alpen werden alt

Von Stefan Fischer

Die Alpen sind ein recht junges Gebirge. Es befindet sich, wenn man so will, in seinen Flegeljahren. Hat Millionen Freunde und Follower, lässt kaum eine Party aus. Ständig ist Besuch da, dementsprechend sieht es oftmals aus in den Tälern und auf den Gipfeln.

Es mehren sich jedoch die Anzeichen, dass die Alpen allmählich erwachsen werden. Dass sie auch einmal ihre Ruhe brauchen und immer häufiger die Türe nicht aufmachen, wenn schon wieder jemand klingelt. Anfangs hat es das Gebirge auf seinem Weg in die Adoleszenz mit dem Abschreckungseffekt versucht. Das hat, man muss das so deutlich sagen, nicht funktioniert. Die Autobahnen dermaßen zu verstopfen, dass niemand mehr in einer angemessenen Zeit in Garmisch-Partenkirchen oder am Tegernsee ankommen kann, führt paradoxerweise nämlich dazu, dass noch mehr Menschen sich auf diese Wege machen. Denn wo alle hinwollen, muss es toll sein. Eigentlich auch keine schlechte Idee ist es, Andrea Berg, DJ Ötzi und Jason Derulo zu diversen Eröffnungen von Skigebieten singen zu lassen. Man müsste meinen, dass sich jeder nicht taube Mensch angesichts dieser akustischen Bedrohung bis hinter die Donau respektive den Po zurückzieht. Aber da haben die Alpen den Musikgeschmack breiterer Massen überschätzt. Schließlich drittens das Leben in der Schweiz so teuer zu machen, dass sich kein Nicht-Schweizer mehr einen Aufenthalt dort leisten kann, war schlichtweg zu klein gedacht: Dann fahren die Leute eben allesamt nach Tirol.

Die Alpen haben daraus gelernt und zünden die zweite Eskalationsstufe. Noch gibt es für hartnäckige Touristen Alternativen, weil die Maßnahmen nur punktuell greifen. Aber das langfristige Ziel ist es, dass zu Fuß kommen muss, wer dieses Gebirge besuchen möchte. Beispiele? Auf dem Jenner im Berchtesgadener Land entfällt die Wintersaison. Die neue Gondel wird erst im kommenden Sommer fertig. Aber das haben sie beim Berliner Flughafen auch immer gesagt: noch nicht, aber bald ... Die neue Bahn auf die Zugspitze: fertig, aber sofort wieder kaputt. Im kommenden Jahr werden die Flughäfen in Salzburg und Memmingen gesperrt. Angeblich jeweils nur für ein paar Wochen, um die Start- und Landebahnen zu sanieren oder gar auszubauen. Aber das weiß doch jeder: Was einmal weg ist, kommt nie wieder.

Irgendwann werden die Alpen nurmehr als Fata Morgana am Horizont flimmern. Niemand wird mehr wissen, wie man hinkommt. Die Alpen werden dann alt sein und mit sich im Reinen. Schmunzelnd an die wilde Zeit zurückdenken. Und eine gemütliche Partie Schach mit Reinhold Messners Geist spielen.