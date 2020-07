Von Stefan Fischer

Ist der Mensch nun vernünftig, oder ist er unvernünftig? Die Experten - und wer wäre in dieser Frage keiner - streiten. Einigen können sich die meisten darauf, der Mensch sei vernunftbegabt. Aber macht er von der Begabung Gebrauch? Die Demokratie hat er erfunden, wählt aber Trump und Orbán. Er hat gelernt, das Feuer zu kontrollieren - um darin dann Marshmallows zu rösten. Auch ist er imstande, köstliche Weine zu keltern, säuft aber Sangria aus Plastikeimern.

Der Gedanke führt unweigerlich nach Mallorca, dieser Tage einmal mehr ein Hort der Unvernunft. Was man aber nicht den Mallorquinern ankreiden darf, sondern Deutschen und Briten. Von Letzteren wird noch die Rede sein - in Zusammenhang mit einer vernünftigen Idee!

Eine solche in die Tat umgesetzt zu haben, davon ist auch die Regionalregierung der Balearen überzeugt. Den Inselärzten werden nämlich gerade ihre Wartezimmer eingerannt von Patienten, die offenbar alle dasselbe Leiden haben. Solche Zusammenrottungen sind aus virologischer Sicht natürlich höchst bedenklich. Also erlaubt das Gesundheitsministerium jetzt Eigendiagnosen: Jeder Mallorquiner untersucht an sich selbst, ob er medizinische Gründe findet, die ihm das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes unmöglich machen. Die Einschätzung eines Arztes ist fortan überflüssig. Das Attest stellt sich jeder selbst aus, ein Formular findet sich im Netz.

Vernünftig betrachtet, kommt man zu dem Schluss: Diese Idee kann nur beim Eimersaufen entstanden sein.

Was zurück zu den Briten führt. Und zu ihrem unzweifelhaft nachgewiesenen Gebaren, wonach sie sich, seit die Pubs wieder geöffnet haben, daheim genauso verhalten wie in Magaluf. Auf die Vernunft seiner Gäste braucht der Wirt des Pubs "The Star Inn" in Cornwall nicht zu setzen, schon gar nicht nach dem vierten Pint. Um sich und seine Mitarbeiter zu schützen, hat er deshalb einen Elektrozaun vor dem Tresen errichtet. Seine so simple wie vernünftige Erklärung: Was bei Schafen funktioniert, funktioniert auch bei Menschen.