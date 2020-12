Vielleicht wollte der Dieb ja einen Pass stehlen. Um schnell noch weg zu kommen aus diesem geplagten Land, in dem es gerade Hamsterkäufe gibt. Irgendwohin in die Sonne.

Ein Mann will in England einen Tresor ausrauben. In einem Reisebüro. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet dort.

Von Stefan Fischer

Ein Mann überfällt einen Laden. Im britischen Städtchen Lichfield, irgendwo in den Midlands, keine 20 Meilen entfernt von Birminghams Flughafen. Bedroht die Angestellten mit einem Messer. Lässt sich von ihnen den Tresor öffnen. In welche Richtung der Mann nach der Tat geflüchtet ist, konnte die Polizei ermitteln, sie sucht nun Zeugen. Will ihn aufspüren. Auch wenn er nur einigen Menschen einen Schrecken eingejagt hat. Ob der schlecht maskierte Täter Geld erbeutet hat, darüber wusste die Polizei in ihrer ersten Stellungnahme nämlich nichts mitzuteilen. Also eher: keine Beute.

Als würde es den Leuten immer nur ums Geld gehen. Viele denken jedoch so, deswegen ist die Schadenfreude über den Flüchtigen nun sehr groß. Denn er hat ein Reisebüro überfallen. Wenn es aber gerade irgendwo nichts Bares zu holen gibt bei einem Überfall: dann in einem Reisebüro. Das müsste selbst der dümmste Räuber wissen.

Viel wahrscheinlicher ist also ein anderes Szenario: Der Mann möchte verreisen! Will vielleicht über Weihnachten bei der Familie sein oder muss einfach mal raus aus diesem von einem gefährlichen Virus und einem irrlichternden Premierminister gleichermaßen geplagten Land. Kann und darf dies aber nicht.

Womöglich hat er geglaubt, dies sei die letzte Chance auf Wochen und Monate, die er deshalb verwegen beim Schopf packen müsse, um doch noch einen Flug zu ergattern, egal wohin, bevor bald darauf tatsächlich alle Flugverbindungen gekappt worden sind. Nur weg. Am besten natürlich auf eine Südsee-Insel, ohne Corona, ohne Johnson, ohne Herbstnässe und ohne Plumpudding. Hat gehofft, dass ganz hinten in dem eigentlich leeren Reisebüro-Tresor doch noch ein Boardingpass liegt oder wenigstens ein Voucher. Die eiserne, die letzte Reserve. Für den größten aller Notfälle: seinen.

Nun aber werden sie den Mann einsperren, wenn sie ihn zu fassen kriegen. Noch mehr Gefängnis als ohnehin schon, anstatt der ersehnten Freiheit. Und sei es die eines Pauschalurlaubs.